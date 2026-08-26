Bridgford Foods informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bridgford Foods lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bridgford Foods vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.49 Prozent auf 47.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch