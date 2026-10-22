Bridgewater Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bridgewater Bancshares hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.49 USD gegenüber 0.380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 78.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bridgewater Bancshares 75.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch