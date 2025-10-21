Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.10.2025 23:30:08

Bridgewater Bancshares Inc Q3 Profit Advances

Bridgewater Bancshares
14.30 EUR -4.03%
(RTTNews) - Bridgewater Bancshares Inc (BWB) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $10.58 million, or $0.38 per share. This compares with $7.66 million, or $0.27 per share, last year.

Excluding items, Bridgewater Bancshares Inc reported adjusted earnings of $10.94 million or $0.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 33.2% to $34.09 million from $25.59 million last year.

Bridgewater Bancshares Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.58 Mln. vs. $7.66 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.27 last year. -Revenue: $34.09 Mln vs. $25.59 Mln last year.