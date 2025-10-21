Bridgewater Bancshares Aktie 40562753 / US1086211034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2025 23:30:08
Bridgewater Bancshares Inc Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Bridgewater Bancshares Inc (BWB) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $10.58 million, or $0.38 per share. This compares with $7.66 million, or $0.27 per share, last year.
Excluding items, Bridgewater Bancshares Inc reported adjusted earnings of $10.94 million or $0.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 33.2% to $34.09 million from $25.59 million last year.
Bridgewater Bancshares Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.58 Mln. vs. $7.66 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.27 last year. -Revenue: $34.09 Mln vs. $25.59 Mln last year.
Nachrichten zu Bridgewater Bancshares Inc Registered Shs
|
22.07.25
|Ausblick: Bridgewater Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.25
|Ausblick: Bridgewater Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)