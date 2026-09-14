Bridgetown A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bridgetown A gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch