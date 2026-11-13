Bridgestone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bridgestone hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 90.84 JPY. Im letzten Jahr hatte Bridgestone einen Gewinn von 66.27 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bridgestone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’232.62 Milliarden JPY im Vergleich zu 1’118.49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch