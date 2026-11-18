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18.11.2026 06:37:00
Bridger Aerospace Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bridger Aerospace Group hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0.37 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bridger Aerospace Group mit 0.370 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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