BridgeBio Pharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BridgeBio Pharma hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

BridgeBio Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 243.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BridgeBio Pharma 110.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch