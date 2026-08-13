BridgeBio Oncology Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BridgeBio Oncology Therapeutics stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 705.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch