Bridge Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bridge Securities präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 INR, nach 0.120 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Bridge Securities 1.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.2 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch