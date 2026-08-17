|
17.08.2026 06:37:00
BRIDGE International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BRIDGE International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 31.76 JPY gegenüber 62.93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat BRIDGE International mit einem Umsatz von insgesamt 2.21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17.41 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGrüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.