BRIDGE International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BRIDGE International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 31.76 JPY gegenüber 62.93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat BRIDGE International mit einem Umsatz von insgesamt 2.21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17.41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch