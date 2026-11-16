BRIDGE International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BRIDGE International äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7.76 JPY gegenüber 30.14 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat BRIDGE International mit einem Umsatz von insgesamt 1.79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch