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12.08.2026 06:37:00
Bridge Consulting Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bridge Consulting Group hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 13.50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bridge Consulting Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 538.6 Millionen JPY im Vergleich zu 537.3 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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