BriaCell Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BriaCell Therapeutics gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.73 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.900 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9.660 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -86.730 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch