BriaCell Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall

Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.

Im Gespräch geht es unter anderem um:

Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News

Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist

Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen

Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert

Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt

Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können

Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Mehr Mut als die Grossbanken? – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall