Brenntag verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brenntag hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4.96 Milliarden USD gegenüber 4.39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch