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13.08.2026 06:37:00
Brenntag SE legte Quartalsergebnis vor
Brenntag SE stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.26 Milliarden EUR – ein Plus von 10.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.87 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.73 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 4.00 Milliarden EUR prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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