Brenntag SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brenntag SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.89 EUR, nach 0.780 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.72 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.26 Milliarden EUR ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 1.11 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4.17 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.ch