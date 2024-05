Brenntag SE-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Brenntag SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers habe enttäuscht, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin sah zum Jahresstart die gleichen schwachen Trends wie bei den Wettbewerbern IMCD und Azelis. Der an das untere Ende der Zielspanne verlagerte Ausblick impliziere eine Korrektur der Markterwartungen von vier Prozent.

Die Aktie verlor um 12:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 8.8 Prozent auf 71.00 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 60.56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 605’157 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 14.7 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 14.05.2024 wird Brenntag SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

