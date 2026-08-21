Brenntag SE-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Inflationäre Preise für Chemikalien und gestörte Lieferketten in der Folge des Nahost-Konflikts hätten dem Chemikalienhändler in die Karten gespielt, schrieb Nicole Manion am Donnerstag. Mit Blick auf die Schätzungen für die kommenden Jahre gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial, auch weil sich der Rückenwind von den Preisen im zweiten Halbjahr abschwächen dürfte.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:17 Uhr 0.4 Prozent. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0.23 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20’673 Brenntag SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 27.5 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Brenntag SE voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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