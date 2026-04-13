Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienempfehlung
|
13.04.2026 14:07:44
Brenntag SE-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital
Barclays Capital-Analyst Anil Shenoy hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 13:50 Uhr bei 58.44 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 2.46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 67’927 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 17.9 Prozent nach oben. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
09.04.26
|DAX-Handel aktuell: So performt der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)