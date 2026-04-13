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Aktienempfehlung 13.04.2026 14:07:44

Brenntag SE-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Brenntag SE-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Barclays Capital-Analyst Anil Shenoy hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.

Brenntag
53.86 CHF -1.11%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 13:50 Uhr bei 58.44 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 2.46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 67’927 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 17.9 Prozent nach oben. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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