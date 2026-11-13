Brenntag legte Quartalsergebnis vor

Brenntag hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 USD, nach 0.180 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 4.90 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.35 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch