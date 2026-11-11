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11.11.2026 13:10:47
Brenntag-Aktie verliert dennoch: Konzern sieht sich beim Jahresergebnis am oberen Ende der Spanne
Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.
Im abgelaufenen Quartal stieg das operative EBITDA währungsbereinigt um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel 389 Millionen Euro veranschlagt. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten erhöhte sich auf 129 Millionen Euro von 113 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten Brenntag im Konsens mit 136 Millionen Euro mehr zugetraut.
Der Umsatz legte währungsbereinigt um 12,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu. Der Rohertrag kletterte um 10,4 Prozent auf 1,064 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf rund 4 Milliarden Euro Umsatz und rund 1 Milliarde Euro Rohertrag gelautet.
Der freie Cashflow belief sich auf 183 (Vorjahr 315) Millionen Euro und spiegelte Mittelabfluss im Working Capital wider. Das laufende Kostensenkungsprogramm lieferte Einsparungen von 47 Millionen Euro gegenüber dem Basiswert von 2025.
"Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen, und unser Ergebnis ist in einem volatilen und unsicheren Markt erneut gewachsen. Die Rahmenbedingungen bleiben fragil: Inflation sowie Energie-, Transport- und Frachtkosten belasten uns weiterhin", sagte Konzernchef Jens Birgersson. "Das aussergewöhnlich günstige Preisumfeld des zweiten Quartals hat sich im dritten Quartal nicht fortgesetzt. Genau deshalb ist dieses Ergebnis aussagekräftig: Die zugrunde liegenden Verbesserungen in unserem Geschäft tragen."
Die Brenntag-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,86 Prozent auf 59,22 Euro.
DOW JONES
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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