Brenntag-Aktie tiefrot: Brenntag nennt Lieferungen nach Syrien rechtmässig

Die Lieferung von Isopropanol und Diethylamin durch die in Basel ansässige Brenntag Schweizerhall AG nach Syrien sei im Einklang mit geltendem Recht getätigt worden, teilte der Chemikalienhändler aus Essen mit.

Drei Nichtregierungsorganisationen haben laut Süddeutscher Zeitung Strafanzeige gestellt. Sie sind der Meinung, dass Brenntag mit der Lieferung der Chemikalien nach Syrien gegen Vorschriften verstossen habe. Die Chemikalien könnten zur Herstellung von Arzneien, aber auch für Kampfstoffe verwendet werden.

Exportbeschränkungen der EU seien nicht umgangen worden, und es seien keine anderen Brenntag-Gesellschaften involviert gewesen, hiess es vom Unternehmen. Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe die Einhaltung der bestimmungsgemässen Exportabwicklung an das syrische Unternehmen MPI vor der Ausfuhr bestätigt. Auch im Nachgang (2018) hat das Amt den Sachverhalt nochmals geprüft und kein Fehlverhalten festgestellt.

Brenntag Schweizerhall hatte die beide Produkte 2014 gemäss der von einem Schweizer Pharmaunternehmen vorgegebenen Spezifikation zur Herstellung eines Schmerzmittels an MPI geliefert, MPI sei ein Lizenzunternehmen des Schweizer Pharmakonzerns.

Brenntag verfüge über ein umfassendes Exportkontrollsystem, das sicherstelle, dass die jeweils anwendbaren nationalen und internationalen Exportvorschriften eingehalten werden, hiess es weiter.

Die Aktie der im MDAX notierten Gesellschaft war am Vormittag in Reaktion auf einen Zeitungsbericht über das Sysriengeschäft unter Druck geraten. Aktuell gibt die Brenntag-Aktie via XETRA 4,26 Prozent auf 41,13 Euro nach. Die Staatsanwaltschaft Essen hat nach eigenen Angaben ein Verfahren eingeleitet. Ermittlungen seien noch nicht aufgenommen worden.

FRANKFURT (Dow Jones)