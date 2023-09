Brenntag-Aktie gesucht: Klaus-Michael Kühne könnte wohl demnächst seinen Brenntag-Anteil aufstocken

Die Kühne Holding verfolge die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs von Brenntag und wolle einen Zukauf weiterer Aktien bzw. Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschliessen, heisst es in einer Stimmrechtsmitteilung. Der Milliardär, der ausserdem Grossaktionär der Lufthansa Group ist, hatte per 30. August über seine Kühne Holding die Beteiligungsschwelle von 10 Prozent überschritten. Im April hatte Kühne seine Beteiligung an dem DAX -Konzern bereits von gut 3 auf 5,18 Prozent erhöht.

Die Kühne Holding strebe weder Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat noch bei der Kapitalstruktur an, hiess es weiter. Das Brenntag-Investment diene der Umsetzung strategischer Ziele der Kühne Holding.

Via XETRA klettert die Brenntag-Aktie zwischenzeitlich um 2,50 Prozent auf 77,20 Euro.

