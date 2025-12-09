Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
09.12.2025 06:22:00
Brenntag-Aktie: Anteilseigner Kühne investiert stärker
Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht.
