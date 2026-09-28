Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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28.09.2026 07:54:35
Brennende Powerbank zwingt Lufthansa-Flug zur Landung in Lyon
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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25.09.26
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25.09.26
|Eigner Attestor übernimmt Condor komplett - Staat steigt aus (AWP)
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25.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
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24.09.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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24.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.09.26
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|Bernstein Research
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
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|04.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
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|UBS AG
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|UBS AG
|27.03.26
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|13.03.26
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|19.08.26
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|Barclays Capital
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI mit höherem Handelsstart -- DAX beginnt wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt startet am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt eröffnet dagegen kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.