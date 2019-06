Bremer Grüne machen Weg für Koalition mit SPD und Linken frei

BREMEN (AFP)--Nach dem Parteivorstand hat sich auch eine Mitgliederversammlung der Bremer Grünen für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei ausgesprochen. Der Parteitag fasste den Beschluss am Donnerstag nach Parteiangaben mit einer Mehrheit von 94 Prozent. Die Grünen wollten "das Herz der neuen Koalition sein", erklärte die Partei.

Der Bremer Grünen-Vorstand hatte sich am Mittwoch für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken ausgesprochen. Die Linke will noch am Abend auf einem Parteitag grünes Licht geben, der Vorstand der SPD von Bürgermeister Carsten Sieling soll am Freitag zustimmen.

Nach der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatten die Parteien sowohl über eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP als auch über Rot-Grün-Rot mit SPD, Grünen und Linken sondiert. Den Grünen kommt bei der Regierungsbildung die entscheidende Rolle zu.

Die CDU war bei dem Urnengang stärkste Kraft geworden und hatte in Bremen erstmals die SPD überholt, die dort seit mehr als 70 Jahren regiert. Sie möchte ein Jamaika-Bündnis unter eigener Führung schmieden. An der Entscheidung der Grünen kam aus CDU und FDP Kritik.

Andere Optionen scheiden aus. Die SPD lehnt sowohl ein Ampelbündnis unter Einbeziehung der FDP als auch eine grosse Koalition mit der CDU um ihren Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder ab, für andere Zweierkonstellationen fehlen die nötigen Mehrheiten.

