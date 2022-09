Breitling und Swiss gehen Partnerschaft für nachhaltige Treibstoffe ein

Grenchen (awp) - Breitling und Swiss spannen im Bereich von nachhaltigen Treibstoffen zusammen. Rückwirkend auf das Kalenderjahr 2022 wird der Uhrenhersteller für alle von Swiss durchgeführten Flügen Sustainable Aviation Fuel (SAF) kaufen.

Damit werde Breitling seine luftfahrtbezogenen CO2-Emissionen um 80 Prozent senken, hiess es am Montag in einer Mitteilung. Die übrigen Emissionen durch Geschäftsflüge will der Uhrenhersteller kompensieren.

SAF ist ein Düsentreibstoff nicht fossilen Ursprungs. Die derzeit von der Swiss eingesetzten nachhaltigen Treibstoffe stammen aus biogenen Abfällen und sind nur in geringen Mengen verfügbar.

bol/kw