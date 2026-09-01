Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
01.09.2026 11:00:00
Bref Power Kalk & Schmutz Zitrone kombiniert bewährte Reinigungsleistung mit neuem Frischeerlebnis
Henkel vz.Bref erweitert sein Sortiment um eine neue Duftvariante: Bref Power Kalk & Schmutz Zitrone verbindet die bewährte Reinigungsleistung gegen Kalk und Schmutz mit einer frischen Zitronennote. Die leistungsstarke Formel entfernt Verschmutzungen schnell und effektiv – ganz ohne Einwirkzeit – und sorgt gleichzeitig für ein angenehm frisches Gefühl im Bad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
71.44 CHF 0.05%
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)