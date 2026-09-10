Embraer Aktie 12124688 / US29082A1079
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10.09.2026 04:47:00
Breeze Airways mustert letzte Embraer-E-Jets aus
Breeze Airways hat ihre letzten Embraer-E-Jets ausgemustert und ist damit eine reine Airbus-A220-Fluggesellschaft. Das gab die Fluggesellschaft auf der Plattform "X" bekannt. Die Flotte des US-amerikanischen Billigfliegers umfasst 59 Maschinen des Typs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Embraer SA (spons. ADRs)
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09.08.26
|Ausblick: Embraer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Embraer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.05.26
|Ausblick: Embraer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Embraer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)