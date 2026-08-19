Brdr A O Johansen A-S Pref Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brdr A O Johansen A-S Pref Registered hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.76 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.46 DKK je Aktie erzielt worden.

Brdr A O Johansen A-S Pref Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.50 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch