BRC A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BRC A hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch