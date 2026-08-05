BRC A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BRC A veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 107.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch