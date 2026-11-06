Brazil Potash gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brazil Potash hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch