Braze A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Braze A hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 227.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch