Bravida verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bravida hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1.69 SEK. Im letzten Jahr hatte Bravida einen Gewinn von 1.19 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.03 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 6.43 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.57 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 6.96 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch