Bravern Ventures hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bravern Ventures ein Ergebnis je Aktie von -0.070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch