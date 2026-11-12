Brava Energia (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brava Energia (spons ADRs) hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 659.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 561.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch