Braunkohleausstieg geht bei RWE weiter

Der Energiekonzern RWE hat trotz des drohenden Gasmangels in Deutschland den vor dem Aus stehenden Braunkohleblock A des Kraftwerks Neurath wie geplant abgeschaltet. Der 300-Megawatt-Block werde wie im Kohle-Stilllegungsplan vorgesehen stillgelegt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um eine mögliche Reduzierung des Gasverbrauchs in der Stromerzeugung wird RWE den Block jedoch für kurze Zeit konservieren.

Das Unternehmen werde zunächst alle Massnahmen unterlassen, die eine Wiederinbetriebnahme gefährden können. Die Bundesregierung kann die Anlage temporär nutzen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Damit wäre die Anlage für die Notfallreserve verfügbar. Darin stehen Anlagen, die zwar abgeschaltet sind, sich aber kurzfristig wieder aktivieren lassen. Das betrifft derzeit nach früheren Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium Kraftwerke mit einer Leistung von 1900 Megawatt.

Sie könnten im Notfall zeitweise ans Netz gehen, um den Gasverbrauch bei der Stromerzeugung zu verringern. Für Kraftwerke, die sich in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft befinden, erhalten die Betreiber eine Vergütung.

RWE-Aktie marschiert Richtung Jahreshoch

Die Aktie von RWE gehört mit einem Plus von 14 Prozent in diesem Jahr zu den besten DAX-Aktien 2022. Nach einem kurzen Zwischentief erholt sich der Titel wieder, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Das Jahreshoch bei knapp 42 Euro rückt in greifbare Nähe. Die nächste Unterstützung liegt etwas oberhalb von 39 Euro.

