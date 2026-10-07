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07.10.2026 08:56:22
Brauerei Schützengarten: Michael Artho wird neuer CEO
Die Brauerei Schützengarten AG stellt die Weichen für die Zukunft. Im Rahmen eines «strukturierten Nachfolgeprozesses» hat der Verwaltungsrat Michael Artho zum künftigen CEO ernannt. Der heute 47-Jährige wird seine Tätigkeit […]
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Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.