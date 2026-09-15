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15.09.2026 06:37:00
Brass gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Brass hat sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7.90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.610 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brass einen Umsatz von 3.55 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 49.98 JPY. Im Vorjahr hatte Brass 77.54 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Brass mit einem Umsatz von insgesamt 14.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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