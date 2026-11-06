BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.120 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 58.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas 55.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch