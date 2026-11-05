BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.82 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.650 BRL je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 301.7 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 303.6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch