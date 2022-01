Brascan gibt Notierung an der Frankfurter Börse bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brascan Gold Inc. (CSE: BRAS) ("Brascan” oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt geben zu können, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "5ZT" gehandelt werden (die "Notierung"). Eine Notierung an der Frankfurter Börse verschafft Unternehmen Zugang zu Millionen von internationalen Investoren. Nach der New York Stock Exchange und der Nasdaq steht die Frankfurter Börse an dritter Stelle, was das Volumen der gehandelten Aktien angeht. Die Frankfurter Börse ist die zwölftgrösste Börse der Welt und nach Marktkapitalisierung die grösste in Europa. Ein Exemplar des Prospekts des Unternehmens ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.SEDAR.com verfügbar.



Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass Permjeet Chattu, Vice President von Brascan Gold, von seiner Position zurücktritt. Balbir Johal, Director und CEO von Brascan Gold, sagte: "Permjeet Chattu hat einen wichtigen Beitrag zu Brascan Gold geleistet, da er in den Anfangstagen des Unternehmens an führender Stelle tätig war. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute".

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC. Das Unternehmen besitzt eine Option auf die Liegenschaft Vulcan, die sich in der Fort Steele Mining Division im Südosten von British Columbia befindet, sowie auf die Liegenschaften Middle Arm Fault und Black Cat, die 30 km bzw. 40 km südlich der Stadt Baie Verte in Neufundland liegen. Brascan Gold hat kürzlich Earn-in-Optionen für mehrere brasilianische Goldliegenschaften ausgehandelt, darunter auch für das Alegre Gold Project im Nordosten Brasiliens.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Informationen" sind. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Prognosen, Projektionen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschliesslich Aussagen zu den Bedingungen der Beratungsvereinbarung, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wieder, die auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschliesslich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermässig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

