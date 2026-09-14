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14.09.2026 06:37:00
BRANU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BRANU veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19.98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.00 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783.5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BRANU einen Umsatz von 561.5 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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