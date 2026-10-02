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02.10.2026 06:37:00
BRANICKS Group legte Quartalsergebnis vor
BRANICKS Group hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BRANICKS Group -0.090 EUR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BRANICKS Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47.7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 54.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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