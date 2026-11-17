BrangistaInc hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 49.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

BrangistaInc hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 181.63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 49.80 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5.38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch