BrangistaInc gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BrangistaInc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10.28 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch