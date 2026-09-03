BrandPilot AI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BrandPilot AI stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 0.1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BrandPilot AI 0.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch