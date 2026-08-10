Branding Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Branding Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -5.920 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch